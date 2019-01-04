У двох аеропортах Лондона встановлять військові системи захисту від безпілотників

Фото: аеропорт Хітроу (heathrow.com)

Системи для аеропортів Гетвік і Хітроу вже закуплені

Для двох аеропортів Лондона - Гетвік і Хітроу - придбали військові системи захисту від безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Відзначається, що сума замовлення нової системи для захисту від вторгнення дронов склала кілька мільйонів фунтів. Про необхідність придбати таку систему в Гэтвике замислилися після того, як британські військові забрали з Гетвік свої технології для виявлення дронов. Раніше тут зупиняли роботу аеропорту з-за двох безпілотників.

Як повідомила The Times з кінця грудня 2018 в Нэтвике працювали захисні системи Drone Dome, вироблені ізраїльською компанією Rafael та пристрої Auds Cmic, розроблені британською фірмою Chess Dynamics.

Нагадаємо, в ніч на 22 грудня 2018 лондонському аеропорту Гетвік довелося припинити всі польоти після того, як на території аеропорту виявили два дрона. На наступний день польоти відновили, проте адміністрація аеропорту оголосила про нагороду в 50 тисяч фунтів стерлінгів тому, хто повідомить про причетних до запуску дронів.