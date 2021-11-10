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Двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым

Автор: Сергей Пышкин

Жена двоюродного брата погибшего ранее мэра Кривого Рога Константина Павлова Бориса сообщила о смерти мужа. По предварительным данным, он повесился.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Krivbass.city.

Источник РБК-Украины в правоохранительных органах подтвердил информацию о том, что 50-летний погибший был двоюродным братом Константина Павлова.

Отмечается, что мужчина имел тяжелые заболевания. Жена обнаружила тело Павлова около 13:30.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в августе текущего года мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в собственном поместье.

Через несколько месяцев в собственной квартире обнаружили тело Андрея Павлова - родного брата погибшего мэра.

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Кривой Рог