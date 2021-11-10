Двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли мертвим

Дружина двоюрідного брата загиблого раніше мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Бориса повідомила про смерть чоловіка. За попередніми даними, він повісився.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Krivbass.city.
Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах підтвердило інформацію про те, що 50-річний загиблий був двоюрідним братом Костянтина Павлова.
Зазначається, що чоловік мав тяжкі захворювання. Дружина виявила тіло Павлова близько о 13:30.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в серпні поточного року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному маєтку.
Через декілька місяців у власній квартирі виявили тіло Андрія Павлова - рідного брата загиблого мера.