Двойные стандарты: Минкульт просит BBC и Британию объяснить "российский" Крым

Министерство культуры обратится в посольство Великобритании в Украине с просьбой объяснить, почему BBC в своем сюжете обозначил крымские города "российскими". Такие действия журналистов BBC считают двойными стандартами.

Об этом в Telegram написал министр культуры Александр Ткаченко.

Он отметил, что соответствующий пост был размещен российской службой BBC. В нем сообщалось о задержанных во время акций протеста в поддержку Алексея Навального в субботу, 23 января.

"Когда российское бюро BBC в своем посте относит Севастополь и Симферополь - в российские города, хотя и упоминает об аннексии - это уже двойные стандарты. …МКИП обратится в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры BBC в Лондоне…", - написал Ткаченко.

Отметим, что подобная ситуация возникла не в первый раз. И неоднократно в агентстве называли ошибкой упоминание город Крыма российскими. В этот раз реакции не поступило.

Ранее РБК-Украина писало, что французская газета Le Monde опубликовала карту распространения COVID в мир, где обозначила оккупированный Крым как территорию России.

Также сообщалось, что в апреле прошлого года американская газета The New York Times разместила карту с "российским" Крымом. Тогда посольство Украины в США обращалось с требованием исправить публикацию.