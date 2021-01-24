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BBC снова "ошиблось". Агентство обозначило города Крыма российскими

Воскресенье 24 января 2021 14:10
BBC снова "ошиблось". Агентство обозначило города Крыма российскими
Фото: на въезде в оккупированный Крым (non.fm)
Автор: РБК-Украина

Информационное агентство BBC опубликовало интерактивную карту, где были указаны города, в которых проходили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Включив в список российских городов Симферополь и Севастополь.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Издание отметило, что Российская Федерация аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году.

В свою очередь Николенко заявил, что Севастополь и Симферополь никогда не были городами России, а Крым не аннексирован, а оккупирован.

"BBC Russian, не продвигайте ложные русские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение", - написал он.

Отметим, что подобная ситуация возникла не в первый раз. И неоднократно в агентстве называли ошибкой упоминание город Крыма российскими. Однако в этот раз реакции не поступило.

Напомним, ранее газета Le Monde опубликовала карту распространения коронавируса в мир, где обозначила оккупированный Крым как территорию России.

Кроме того, американская газета The New York Times разместила карту с "российским" Крымом, из-за чего посольство Украины в Соединенных Штатах обращалось с требованием исправить публикацию.

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Новости Украины Общество Российская ФедерацияКрымБританская вещательная корпорация BBC ("Би-Би-Си")

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