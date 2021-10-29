Двойное ДТП с участием автобуса произошло в Киеве, есть пострадавшие

Как рассказали очевидцы, водители Audi и BMW играли в шашки. На большой скорости водитель Audi догнал BMW. От этого удара обе машины оказались в отбойнике. Автомобили получили серьезные повреждения. Люди чудом не травмировались. Водители решили оформить ДТП по протоколу.

На этом же месте, но уже через два часа произошло еще одно ДТП. Столкнулись два автомобиля марки Mercedes, фура и автобус. Как удалось выяснить, Mercedes, перестраиваясь в левую полосу, "подрезал" другой Mercedes, водитель которого не успел затормозить и протаранил его в заднюю часть. После чего последний автомобиль улетел в двигавшийся в средней полосе автобус.

По словам полицейских, в больницу госпитализировали четырех пассажиров по общественному транспорту.

На месте работала полиция, выяснявшая все обстоятельства аварии. Более часа движение в направлении столичного Подола было перекрыто.