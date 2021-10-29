Подвійна ДТП за участю автобуса сталася в Києві, є постраждалі

Як розповіли очевидці, водії Audi і BMW грали в шашки. На великій швидкості водій Audi наздогнав BMW. Від цього удару обидві машини опинилися у відбійнику. Автомобілі отримали серйозні пошкодження. Люди дивом не травмувалися. Водії вирішили оформити ДТП за протоколом.

На цьому ж місці, але вже через дві години сталася ще одна ДТП. Зіткнулися два автомобілі марки Mercedes, фура і автобус. Як вдалося з'ясувати, Mercedes, перебудовуючись в ліву смугу, "підрізав" інший Mercedes, водій якого не встиг загальмувати і протаранив його в задню частину. Після чого останній автомобіль полетів в автобус, що рухався в середній смузі.

За словами поліціянтів, в лікарню госпіталізували чотирьох пасажирів громадським транспортом.

На місці працювала поліція, яка з'ясовувала всі обставини аварії. Понад годину рух у напрямку столичного Подолу було перекрито.