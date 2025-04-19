Дворазовий призер Кубка світу: Чепурний приніс Україні золото зі спортивної гімнастики

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Нагадаємо, що чемпіонка Європи-2024 Дар'я Білодід цього року поза складом збірної України з дзюдо, яка відправилась на континентальну першість у Чорногорію.

Після невдачі на Олімпіаді у Парижі спортсменка взяла паузу в кар'єрі. Вона не брала участі у тренувально-підготовчих зборах команди до старту Євро.

Натомість 24-річна спортсменка переключилася на футбол: уклала професійний контракт з харківським клубом "Металіст 1925", у складі якого напередодні дебютувала в чемпіонаті України.

Зауважимо, що "золото" Білодід у ваговій категорії до 57 кг – було єдиною нагородою України на минулорічному чемпіонаті Європи в хорватському Загребі.

Крім того, вчора, 18 квітня, в Ер-Ріяді український боксер Данило Лозан здобув впевнену перемогу над своїм суперником з Узбекистану.

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