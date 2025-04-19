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Двукратный призер Кубка мира: Чепурной принес Украине золото по спортивной гимнастике

Фото: украинский гимнаст Назар Чепурной (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Назар Чепурной стал двукратным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. Спортсмен получил золотую медаль на параллельных брусьях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НОК Украины.

В течение 16-19 апреля в Дохе (Катар) проходил предпоследний этап Кубка мира по спортивной гимнастике в 2025 году. По итогам соревнований украинская медальная копилка пополнилась двумя наградами.

Украинский спортсмен Назар Чепурной получил

  • "золото" в упражнениях на параллельных брусьях (14,166 балла),
  • "серебро" в опорном прыжке (14,383 балла).

От золотой медали в опорном прыжке, обладателем которой стал двукратный призер Олимпийских игр в этой дисциплине - представитель Армении Артур Давтян, украинца отделили 0,066 балла.

Для Назара это пятая и шестая награды соответственно на Кубке мира в этом соревновательном сезоне.

Новости спорта

Напомним, что чемпионка Европы-2024 Дарья Билодид в этом году вне состава сборной Украины по дзюдо, которая отправилась на континентальное первенство в Черногорию.

После неудачи на Олимпиаде в Париже спортсменка взяла паузу в карьере. Она не принимала участия в тренировочно-подготовительных сборах команды к старту Евро.

Зато 24-летняя спортсменка переключилась на футбол: заключила профессиональный контракт с харьковским клубом "Металлист 1925", в составе которого накануне дебютировала в чемпионате Украины.

Заметим, что "золото" Билодид в весовой категории до 57 кг - было единственной наградой Украины на прошлогоднем чемпионате Европы в хорватском Загребе.

Кроме того, вчера, 18 апреля, в Эр-Рияде украинский боксер Даниил Лозан одержал уверенную победу над своим соперником из Узбекистана.

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