Дворазовий призер Кубка світу: Чепурний приніс Україні золото зі спортивної гімнастики

Назар Чепурний став дворазовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики. Спортсмен здобув золоту медаль на паралельних брусах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НОК України.

Для Назара це п'ята та шоста нагороди відповідно на Кубку світу у цьому змагальному сезоні.

Від золотої медалі в опорному стрибку, володарем якої став дворазовий призер Олімпійських ігор у цій дисципліні - представник Вірменії Артур Давтян, українця відділили 0,066 бала.

Упродовж 16-19 квітня у Досі (Катар) проходив передостанній етап Кубка світу зі спортивної гімнастики у 2025 році. За підсумками змагань українська медальна скарбничка поповнилася двома нагородами .

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Нагадаємо, що чемпіонка Європи-2024 Дар'я Білодід цього року поза складом збірної України з дзюдо, яка відправилась на континентальну першість у Чорногорію.

Після невдачі на Олімпіаді у Парижі спортсменка взяла паузу в кар'єрі. Вона не брала участі у тренувально-підготовчих зборах команди до старту Євро.

Натомість 24-річна спортсменка переключилася на футбол: уклала професійний контракт з харківським клубом "Металіст 1925", у складі якого напередодні дебютувала в чемпіонаті України.

Зауважимо, що "золото" Білодід у ваговій категорії до 57 кг – було єдиною нагородою України на минулорічному чемпіонаті Європи в хорватському Загребі.

Крім того, вчора, 18 квітня, в Ер-Ріяді український боксер Данило Лозан здобув впевнену перемогу над своїм суперником з Узбекистану.

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