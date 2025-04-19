Двукратный призер Кубка мира: Чепурной принес Украине золото по спортивной гимнастике
Назар Чепурной стал двукратным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. Спортсмен получил золотую медаль на параллельных брусьях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НОК Украины.
В течение 16-19 апреля в Дохе (Катар) проходил предпоследний этап Кубка мира по спортивной гимнастике в 2025 году. По итогам соревнований украинская медальная копилка пополнилась двумя наградами.
Украинский спортсмен Назар Чепурной получил
- "золото" в упражнениях на параллельных брусьях (14,166 балла),
- "серебро" в опорном прыжке (14,383 балла).
От золотой медали в опорном прыжке, обладателем которой стал двукратный призер Олимпийских игр в этой дисциплине - представитель Армении Артур Давтян, украинца отделили 0,066 балла.
Для Назара это пятая и шестая награды соответственно на Кубке мира в этом соревновательном сезоне.
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Напомним, что чемпионка Европы-2024 Дарья Билодид в этом году вне состава сборной Украины по дзюдо, которая отправилась на континентальное первенство в Черногорию.
После неудачи на Олимпиаде в Париже спортсменка взяла паузу в карьере. Она не принимала участия в тренировочно-подготовительных сборах команды к старту Евро.
Зато 24-летняя спортсменка переключилась на футбол: заключила профессиональный контракт с харьковским клубом "Металлист 1925", в составе которого накануне дебютировала в чемпионате Украины.
Заметим, что "золото" Билодид в весовой категории до 57 кг - было единственной наградой Украины на прошлогоднем чемпионате Европы в хорватском Загребе.
Кроме того, вчера, 18 апреля, в Эр-Рияде украинский боксер Даниил Лозан одержал уверенную победу над своим соперником из Узбекистана.
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