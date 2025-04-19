Двукратный призер Кубка мира: Чепурной принес Украине золото по спортивной гимнастике

Назар Чепурной стал двукратным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. Спортсмен получил золотую медаль на параллельных брусьях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НОК Украины.

В течение 16-19 апреля в Дохе (Катар) проходил предпоследний этап Кубка мира по спортивной гимнастике в 2025 году. По итогам соревнований украинская медальная копилка пополнилась двумя наградами. Украинский спортсмен Назар Чепурной получил "золото" в упражнениях на параллельных брусьях (14,166 балла),

"серебро" в опорном прыжке (14,383 балла). От золотой медали в опорном прыжке, обладателем которой стал двукратный призер Олимпийских игр в этой дисциплине - представитель Армении Артур Давтян, украинца отделили 0,066 балла. Для Назара это пятая и шестая награды соответственно на Кубке мира в этом соревновательном сезоне.