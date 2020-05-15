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Во двор нардепа бросили "коктейль Молотова"

Новости » Происшествия     15.05.2020 - 11:38
Во двор нардепа бросили "коктейль Молотова"
Фото: Михаил Лаба (facebook.com.myhailolaba70)

Речь идет о нардепе от партии "Слуга народа" Михаиле Лабе

В Закарпатской области неизвестный бросил "коктейль Молотова" во двор народного депутата от партии "Слуга народа" Михаила Лабы, полиция начала следствие. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиция.

Как сообщается, пожар удалось потушить и никто не пострадал.

"Сегодня, 15 мая, около 1 часа ночи, в селе Невицкое, что на Ужгородщине, неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по статье 346 Уголовного кодекса Украины, то есть угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля.

Вместе с тем, на местном сайте 0312 сообщается, что речь идет о нардепе от партии "Слуга народа" Михаиле Лабе, который сам сообщил в полицию.

Напомним, в декабре прошлого года в Раде произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Позже правоохранители сообщили о подозрении одному из активистов ВО "Свобода" из-за избиения народного депутата Андрея Богданца.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины нардепСлуга народакоктейль молотова
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