У двір нардепа кинули "коктейль Молотова"

Фото: Михайло Лаба (facebook.com.myhailolaba70)

Мова йде про нардепа від партії "Слуга народу" Михайла Лабу

У Закарпатській області невідомий кинув "коктейль Молотова" у двір народного депутата від партії "Слуга народу" Михайла Лаби, поліція розпочала слідство. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як повідомляється, пожежу вдалось загасити і ніхто не постраждав.

"Сьогодні, 15 травня, близько 1-ї години ночі, в селі Невицьке, що на Ужгородщині, невідома особа кинула на подвір’я народного депутата України пляшку з легкозаймистою речовиною. Зловмисник влучив у дерев’яну альтанку", - йдеться у повідомленні.

Правоохорнці відкрили справу за статтею 346 Кримінального кодексу України, тобто погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Разом з тим, на місцевому сайті 0312 повідомляється, що мова йде про нардепа від партії "Слуга народу" Михайла Лабу, який сам повідомив у поліцію.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Раді сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики. Зіткнення відбулися між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем та активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим та Ігорем Мірошниченком.

Пізніше правоохоронці повідомили про підозру одному з активістів ВО "Свобода" за побиття народного депутата Андрія Богданця.

Автор: Анастасия Рокитна