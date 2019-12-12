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Появился подозреваемый в избиении нардепа Богданца

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 12:56
Появился подозреваемый в избиении нардепа Богданца
Фото: Андрей Богданец (facebook com andriy bogdanets)

Правоохранители сообщили о подозрении одному из активистов ВО "Свобода"

Правоохранители сообщили о подозрении одному из активистов ВО "Свобода" за избиение народного депутата Андрея Богданца. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В пресс-службе полиции отметили, что по согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Впрочем, в полиции так и не назвали имя подозреваемого.

Однако, председатель партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок на своей странице в Facebook написал, что у нардепа VII созыва Алексея Кайды сегодня проводили обыски, а затем его задержали. Кроме того, обыски были и у командира добровольческой четы "Карпатська Січ" Олега Куцина.

"Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца", - уточнил Тягнибок.

Сьогодні о 5 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями почали ломитися в помешкання Олег Куцин - командира добровольчої чоти Карпатська січ та Олексій Кайда, ветерана московсько-української війни, народного депутата України 7 скликання. Причина - заява нардепа від СН Андрій Богданця. Того самого раніше судимого провокатора, який учора отримав відсіч за хамство на засіданні Аграрного комітету. Олексія Кайду намагаються забрати до Печерського райвідділку поліції.

Опубліковано Олегом Тягнибоком Середа, 11 грудня 2019 р.

Напомним, вчера в Раде произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Позже Богданец попал в больницу после драки в Раде. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук сообщила, что у Богданца сотрясение мозга.

После драки в Раде главу ВР Разумкова просили усилить охрану заседаний аграрного комитета.

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