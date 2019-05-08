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Во двор депутата Волынского облсовета бросили гранату

Новости » Происшествия    08.05.2019 - 12:45
Во двор депутата Волынского облсовета бросили гранату
Фото: место взрыва (npu.gov.ua)

Никто из людей не пострадал

В районном центре Камень-Каширский (Волынская область) около двух часов ночи во дворе депутата областного совета произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва поврежден фасад дома, забор. Никто из людей не пострадал. Полиция ищет виновных.

"Предварительно, следователи квалифицируют произошедшее по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве, совершенном с применением оружия или другого предмета. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью в Одессе стреляли в народного депутата. Полиция подозреваемого уже задержала. Местные СМИ сообщают, что стреляли в нардепа Александра Урбанского. Его брат рассказал, что нападение не связано с парламентской деятельностью Урбанского.

РБК-Украина сообщала, что в Сумской области во двор депутата Степановского сельсовета бросили "коктейли Молотова". Было открыто уголовное производство.

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