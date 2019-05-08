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У двір депутата Волинської облради кинули гранату

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 12:45
У двір депутата Волинської облради кинули гранату
Фото: місце вибуху (npu.gov.ua)

Ніхто з людей не постраждав

У районному центрі Камінь-Каширський (Волинська область) близько другої години ночі на подвір'ї депутата обласної ради стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

За попередньою інформацією, вибухнула граната РГД-5. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, паркан. Ніхто з людей не постраждав. Поліція шукає винних.

"Попередньо, слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одесі стріляли у народного депутата. Поліція підозрюваного вже затримала. Місцеві ЗМІ повідомляють, що стріляли у нардепа Олександра Урбанського. Його брат розповів, що напад не пов'язаний з парламентською діяльністю Урбанського.

РБК-Україна повідомляла, що у Сумській області у двір депутата Степанівської сільради кинули "коктейлі Молотова". Було відкрито кримінальне провадження.

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