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В Одессе стреляли в нардепа

Новости » Происшествия    08.05.2019 - 11:20
В Одессе стреляли в нардепа
Фото: Александр Урбанский (Униан)

В полиции сообщили о задержании подозреваемого

Полиция Одессы сообщает, что во время конфликта с директором отеля народный депутат Украины получил огнестрельное ранение ноги. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В полиции сообщили о задержании подозреваемого. Его действия квалифицируются ч.4 ст.296 (хулиганство) УКУ. Кроме того, во время обыска у подозреваемого были изъяты еще несколько единиц незарегистрированного оружия.

Местное издание "Думская" пишет, что стреляли в нардепа Александра Урбанского. Брат нардепа рассказал, что нападение не связано с парламентской деятельностью Урбанского.

"Брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение", - рассказал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что бывшего депутата Сумского городского совета и бывшего председателя земельной комиссии Анатолия Жука застрелили на дворе его собственного дома. Отметим, что погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на пост мэра.

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