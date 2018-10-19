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В Сумской области во двор депутата сельсовета бросили "коктейли Молотова"

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 11:06
Иллюстративное фото (facebook com qhacomua)
Иллюстративное фото (facebook com qhacomua)

По указанному факту открыто уголовное производство

В Сумской области во двор депутата Степановского сельсовета бросили "коктейли Молотова". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Как отмечается, депутат Степановского сельсовета сообщил правоохранителям, что неизвестный бросил ему во двор три бутылки с неизвестной смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились, что вызвало пожар.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по признакам ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в августе в Запорожской области неизвестные бросили в здание сельского совета "коктейль Молотова". Также сообщалось, что в Ровно неизвестные бросили "коктейль Молотова" в помещение игорного заведения. На момент пожара в заведении находилось четверо человек обслуживающего персонала. Никто не пострадал.

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