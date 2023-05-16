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В двух районах Киевской области целый день возможны взрывы

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Киев, Вторник 16 мая 2023 09:17
В двух районах Киевской области целый день возможны взрывы Фото: в двух районах Киевской области целый день возможны взрывы 16 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 16 мая, в Бучанском и Белоцерковском районах Киевской области возможны взрывы. Жителей просят не волноваться и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"В некоторых общинах Киевской области может быть громко. Сохраняйте спокойствие - работы плановые", - говорится в сообщении.

В частности:

  • в течение дня, 16 мая, на Ольшаницком месторождении гранитов (Рокитнянская община, Белоцерковский район) пройдут взрывные работы. Они соединены с технологическими действиями. Время проведения работ: с 09:00 до 19:00;
  • в Бучанском районе пройдет уничтожение взрывоопасных предметов.

Напомним, что этой ночью, 16 мая, почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Киеве раздались громкие взрывы и работа ПВО.

В столице обломки вражеских ракет упали в нескольких районах. Известно, что в Киеве ночью 16 мая в результате российской ракетной атаки пострадали три человека.

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