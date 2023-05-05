У двох районах Київської області сьогодні лунатимуть вибухи: названо причину

Сьогодні у Бучанському та Вишгородському районах підрозділи ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів.

Тому мешканці можуть чути звуки вибухи. Українців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, нещодавно на земельній ділянці у Гостомелі знайшли гранату, яка знаходилась там з періоду ворожої окупації.

Раніше у Київській області знайшли ракету від ПЗРК.

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