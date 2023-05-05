RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В двух районах Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: названа причина

Иллюстративное фото: в двух районах Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 5 мая, в двух районах Киевской области будут раздаваться взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Сегодня в Бучанском и Вышгородском районах подразделения ГСЧС будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов.

Поэтому жители могут слышать звуки взрывов. Украинцев призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, недавно на земельном участке в Гостомеле нашли гранату, которая находилась там с периода вражеской оккупации.

Ранее в Киевской области нашли ракету от ПЗРК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВзрыв