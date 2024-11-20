У двох районах Києва виявили уламки дронів, є пошкодження
Внаслідок ранкової атаки уламки російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА) виявлені у двох районах Києва. В одному з них зафіксовані пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Подільський район
У Києві сталось падіння уламків на автомобіль, але пожежі не виявлено. Зокрема у цьому районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна в нежитловому приміщенні.
Оболонський район
Уламки дрона пали на відкритій території. Без наслідків.
Станом на зараз інформації щодо постраждалих не надходила.
Ранкова атака на Київ
З самого ранку, 20 листопада, у Києві зранку пролунали вибухи. Як повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), в столиці працювала протиповітряна оборона (ППО). Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про дрони, які рухались в напрямку міста з півдня.
Через деякий час стало відомо про падіння уламків, які спричинили пожежу у багатоповерхівці. Втім, пізніше з'ясувалось, що пожежа у будинку виникла через побутовий прилад.
Загалом протягом останніх місяців Росія вдається до нічних атак майже кожної ночі. Ворог здебільшого атакує Україну безпілотниками, але інколи застосовує й ракети.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.