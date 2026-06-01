У двох районах Києва на два тижні відключать гарячу воду: де не буде послуги
Із 1 червня у Дарницькому та Дніпровському районах Києва розпочинаються планові гідравлічні випробування тепломереж. Через це споживачам тимчасово призупинять постачання гарячої води.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Євро-реконструкції у Telegram.
Головне:
- Територія: Роботи охоплюють Дарницький та Дніпровський райони в зоні теплопостачання ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ".
- Мета: Гідравлічні випробування є критично необхідним етапом підготовки інфраструктури до наступного опалювального сезону.
- Технічний аспект: Процедура дозволяє фахівцям виявити слабкі місця в трубопроводах та оперативно усунути потенційні аварійні ділянки до настання холодів.
Деталі робіт
Роботи проводяться відповідно до графіка, затвердженого КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" та погодженого Київською міською державною адміністрацією.
Обмеження діятимуть протягом двох тижнів - з 1 по 14 червня 2026 року включно.
"Гідравлічні випробування є обов’язковим етапом підготовки теплового господарства міста до наступного опалювального періоду та проводяться з метою виявлення й оперативного усунення потенційно аварійних ділянок трубопроводів", - йдеться у повідомленні.
Куди звертатися у разі аварій
Під час проведення випробувань можливі випадки проривів, просідання ґрунту або появи пари. У разі виявлення таких ознак, мешканців закликають негайно повідомляти чергову службу КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" за телефонами:
- Міські номери: (044) 287-84-04, (044) 287-84-05, (044) 289-21-54.
- Мобільний номер: (067) 654-70-72.
Комунальники просять киян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, оскільки ці заходи є обов'язковими для забезпечення надійної роботи системи опалення взимку.
