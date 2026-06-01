У двох районах Києва на два тижні відключать гарячу воду: де не буде послуги

Із 1 червня у Дарницькому та Дніпровському районах Києва розпочинаються планові гідравлічні випробування тепломереж. Через це споживачам тимчасово призупинять постачання гарячої води.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Євро-реконструкції у Telegram .

Комунальники просять киян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, оскільки ці заходи є обов'язковими для забезпечення надійної роботи системи опалення взимку.

Під час проведення випробувань можливі випадки проривів, просідання ґрунту або появи пари. У разі виявлення таких ознак, мешканців закликають негайно повідомляти чергову службу КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" за телефонами:

"Гідравлічні випробування є обов’язковим етапом підготовки теплового господарства міста до наступного опалювального періоду та проводяться з метою виявлення й оперативного усунення потенційно аварійних ділянок трубопроводів", - йдеться у повідомленні.

Обмеження діятимуть протягом двох тижнів - з 1 по 14 червня 2026 року включно.

Читайте також про те, що в Одесі тарифи на водопостачання та водовідведення хочуть суттєво підвищити. Попередньо, зміни торкнуться як побутових споживачів, так і бізнесу.

Раніше ми писали про те, що в Україні виявили випадки, коли масово завищували тарифи на комуналку. Однак споживачі можуть повернуть свої гроші.