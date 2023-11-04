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У двох областях України відключення світла через негоду

Фото: у двох областях України відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Негода в Україні у суботу, 4 листопада, призвела до відключень світла. Знеструмлені тисячі споживачів у двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Facebook.

Через погіршення погоди понад 2 тисячі споживачів у Хмельницькій та Кіровоградській областях залишилися без світла. Тривають роботи з відновлення електропостачання.

Крім того, через ворожі обстріли у шести областях України також спостерігаються проблеми зі світлом. Залишаються без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.

Також Міненерго повідомило, що один з енергоблоків, який виробляє електроенергію, виведено у короткостроковий ремонт. Він триватиме протягом доби.

Негода в Україні

Нагадаємо, минулими вихідними західні, північні та центральні області України накрила руйнівна негода. Шквальний вітер спричинив деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігалися у половині областей. Були знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.

Крім того, у Києві через штормовий вітер загинули двоє людей.

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