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В двух областях Украины отключения света из-за непогоды

Фото: в двух областях Украины отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода в Украине в субботу, 4 ноября, привела к отключениям света. Обесточены тысячи потребителей в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Facebook.

Из-за ухудшения погоды более 2 тысяч потребителей в Хмельницкой и Кировоградской областях остались без света. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов в шести областях Украины также наблюдаются проблемы со светом. Остаются без электроснабжения часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.

Также Минэнерго сообщило, что один из энергоблоков, производящий электроэнергию, выведен в краткосрочный ремонт. Он продлится в течение суток.

Непогода в Украине

Напомним, в минувшие выходные западные, северные и центральные области Украины накрыла разрушительная непогода. Шквальный ветер вызвал деревопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдались в половине областей. Было обесточено более 300 тысяч потребителей.

Кроме того, в Киеве из-за штормового ветра погибли два человека.

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