UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У двох областях України скасували відключення світла

Фото: наразі усі підчерги у двох областях зі світлом (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 22 листопада, у Львівській та Івано-Франківській областях скасували графіки погодних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти Львівобленерго та Прикарпаття обленерго.

Зокрема, від початку доби в Львівобленерго закликали людей економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні прилади, щоб запобігти відключенням.

Також компанія анонсувала графіки відключень, але починаючи з 15:00 їх скасовано. Зі світлом наразі усі підчерги.

Така ж сама ситуація на Івано-Франківщині. На сайті Прикарпаття обленерго вказано, що графіки погодинних відключень не застосовуються.

Зазначимо, що вчора в "Укренерго" писали, що сьогодні заходи обмеження споживання будуть застосовані в усіх регіонах України.

"Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснювали у компанії.

Відключення світла можуть скоротити

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що найближчими днями в Україні можуть істотно скоротитися графіки відключень. Вона уточнила, що таке рішення прийняли на засіданні Кабміну 21 листопада.

"Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень, поставила відповідні завдання міністерствам, компаніям і керівникам ОВА. Очікуємо скорочення відключень найближчими днями", - розповіла глава уряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьІвано-Франківська областьГрафіки відключення світлаВійна в УкраїніВідключеня світлаЕнергетики