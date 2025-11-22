У двох областях України скасували відключення світла

У суботу, 22 листопада, у Львівській та Івано-Франківській областях скасували графіки погодних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти Львівобленерго та Прикарпаття обленерго.
Зокрема, від початку доби в Львівобленерго закликали людей економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні прилади, щоб запобігти відключенням.
Також компанія анонсувала графіки відключень, але починаючи з 15:00 їх скасовано. Зі світлом наразі усі підчерги.
Така ж сама ситуація на Івано-Франківщині. На сайті Прикарпаття обленерго вказано, що графіки погодинних відключень не застосовуються.
Зазначимо, що вчора в "Укренерго" писали, що сьогодні заходи обмеження споживання будуть застосовані в усіх регіонах України.
"Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснювали у компанії.
Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що найближчими днями в Україні можуть істотно скоротитися графіки відключень. Вона уточнила, що таке рішення прийняли на засіданні Кабміну 21 листопада.
"Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень, поставила відповідні завдання міністерствам, компаніям і керівникам ОВА. Очікуємо скорочення відключень найближчими днями", - розповіла глава уряду.