В двух областях Украины отменили отключение света

В частности, с начала суток в Львовоблэнерго призвали людей экономно использовать электроэнергию и не включать мощные приборы, чтобы предотвратить отключения.

Также компания анонсировала графики отключений, но начиная с 15:00 они отменены. Со светом пока все подчерги.

Такая же ситуация на Ивано-Франковщине. На сайте Прикарпатья облэнерго указано, что графики почасовых отключений не применяются.

Отметим, что вчера в "Укрэнерго" писали, что сегодня меры ограничения потребления будут применены во всех регионах Украины.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - объясняли в компании.