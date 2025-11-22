RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В двух областях Украины отменили отключение света

Фото: сейчас все подчерги в двух областях со светом (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 22 ноября, во Львовской и Ивано-Франковской областях отменили графики погодных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты Львовоблэнерго и Прикарпатья облэнерго.

В частности, с начала суток в Львовоблэнерго призвали людей экономно использовать электроэнергию и не включать мощные приборы, чтобы предотвратить отключения.

Также компания анонсировала графики отключений, но начиная с 15:00 они отменены. Со светом пока все подчерги.

Такая же ситуация на Ивано-Франковщине. На сайте Прикарпатья облэнерго указано, что графики почасовых отключений не применяются.

Отметим, что вчера в "Укрэнерго" писали, что сегодня меры ограничения потребления будут применены во всех регионах Украины.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - объясняли в компании.

Отключения света могут сократить

Напомним, вчера премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в ближайшие дни в Украине могут существенно сократиться графики отключений. Она уточнила, что такое решение приняли на заседании Кабмина 21 ноября.

"Обсудили пути сокращения продолжительности отключений, поставила соответствующие задачи министерствам, компаниям и руководителям ОВА. Ожидаем сокращения отключений в ближайшие дни", - рассказала глава правительства.

Львовская областьИвано-Франковская областьГрафики отключения светаВойна в УкраинеОтключения светаЭнергетики