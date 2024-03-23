У двох областях України під час нічної атаки були пошкоджені енергооб'єкти

Нічна атака росіян

Ще з вечора 22 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск та рух "Шахедів". Зокрема, тривога лунала на півдні, сході, а також у центральних областях України.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Харкові. Там було влучання, постраждали співробітники ДСНС та поліції.

Зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що всього Росія випустила 34 дрона-камікадзе, а сили ППО збили 31 з них.

Масштабна атака 22 березня

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну. Під ударом окупантів була енергетика.

Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація була у Харкові. В "Укренерго" назвали вчорашню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.

Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, зокрема у Запоріжжі та Хмельницькій області.

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