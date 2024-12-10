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В двух областях сегодня отменили графики отключения

Вторник 10 декабря 2024 09:00
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В двух областях сегодня отменили графики отключения Иллюстративное фото: как выключать свет 10 декабря в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В двух областях Украины сегодня отменены графики отключения электроэнергии. Свет не будут выключать до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго".

Львовская область

Как сообщили в "Львовоблэнерго", до конца суток, 10 декабря, на Львовщине не будут применять графиков почасового отключения электроэнергии.

В двух областях сегодня отменили графики отключения

Ивано-Франковская область

Почасовые графики отключения электроэнергии на данный момент отменены и в Ивано-Франковской области. Предварительно - свет не будут выключать до конца суток.

В двух областях сегодня отменили графики отключения

Причины применения графиков

Мы писали о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Украине начали вводить графики отключения электроэнергии.

В частности, вчера утром в Киеве и ряде областей также изменилась продолжительность графиков отключения электроэнергии. Это связано с увеличением потребления электроэнергии.

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