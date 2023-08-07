У двох областях прикордонники викрили схему продажу викраденого на фронті озброєння

Прикордонники викрили схему незаконного продажу озброєння у Закарпатській та Львівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
Під час розслідування було встановлено, що мешканці західних областей України налагодили канал постачання зброї, боєприпасів та вибухових речовин із зони проведення бойових дій.
За місцем їх проживання було проведено обшуки та виявлено:
Організатору злочинної схеми було оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що росіяни не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей.
Так, 27 липня ворожа ДРГ намагалася проникнути у Сумську область. Сили оборони відбили атаку, відкривши вогонь. Прикордонники пояснили, що диверсанти намагаються виявили розташування військових, а також мінування території.
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