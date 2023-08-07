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В двух областях пограничники разоблачили схему продажи похищенного на фронте вооружения

Фото: задержание торговцев оружием (dpsu.gov.ua/ru)
Автор: Наталья Кава

Пограничники разоблачили схему незаконной продажи вооружения в Закарпатской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

В ходе расследования было установлено, что жители западных областей Украины наладили канал снабжения оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами из зоны проведения боевых действий.

По месту их жительства были проведены обыски и обнаружены:

  • 11 единиц огнестрельного оружия,
  • 194 патрона к стрелковому оружию,
  • боеприпасы к крупнокалиберным пулеметам различных калибров и выстрелы к гранатометам,
  • ручные гранаты,
  • комплектующие для оружия и изготовления боеприпасов,
  • другие предметы и вещи, подтверждающие противоправную деятельность.

Организатор преступной схемы был объявлен о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

 
Фото: задержание торговцев оружием (dpsu.gov.ua/ru)

Не первая попытка российских диверсантов

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев ранее заявил, что россияне не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей.

Так, 27 июля вражеская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область. Силы обороны отразили атаку, открыв огонь. Пограничники объяснили, что диверсанты пытаются выявить расположение военных, а также минирование территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Государственная пограничная служба