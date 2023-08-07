В двух областях пограничники разоблачили схему продажи похищенного на фронте вооружения

Пограничники разоблачили схему незаконной продажи вооружения в Закарпатской и Львовской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
В ходе расследования было установлено, что жители западных областей Украины наладили канал снабжения оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами из зоны проведения боевых действий.
По месту их жительства были проведены обыски и обнаружены:
Организатор преступной схемы был объявлен о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев ранее заявил, что россияне не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей.
Так, 27 июля вражеская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область. Силы обороны отразили атаку, открыв огонь. Пограничники объяснили, что диверсанты пытаются выявить расположение военных, а также минирование территории.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.