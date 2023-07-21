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Росія не полишає спроб застосовувати ДРГ на півночі, - Наєв

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Чернігівська область, Сумська область , П'ятниця 21 липня 2023 10:01
Росія не полишає спроб застосовувати ДРГ на півночі, - Наєв Фото: російські ДРГ намагалися проникнути в Чернігівську та Сумську область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські диверсійно-розвідувальні групи вкотре намагалися проникнути на територію Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"Російська Федерація не полишає спроб знайти слабкі місця у нашій обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках. У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими", - написав Наєв.

За його словами, наразі вживаються всі необхідні заходи щодо посилення наших оборонних спроможностей. Зокрема, сили оборони збільшують кількість невибухових інженерних загороджень і встановлюють додаткові камери спостереження.

"З огляду на зазначене, можна впевнено сказати, що у разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме. Якщо ж рівень загрози зростатиме, Генеральним Штабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб унеможливити намагання ворога вдертися до України", - зазначив командувач.

Російські ДРГ

Зазначимо, що ворожі диверсанти періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію. Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях.

Так, 4 червня російські диверсійно-розвідувальні групи вдруге за тиждень намагались проникнути на територію Харківської області.

А 25 червня російські військові намагались поникнути на території Сумської області, однак через відпір ЗСУ зазнали втрат та відступили.

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