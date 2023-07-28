Сили оборони відбили напад російської ДРГ у Сумській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Вчора наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ у Сумську область. По таких групах українські захисники відразу відкривають вогонь при виявленні. Далі вони ні з чим відходять за межі кордону", - сказав Демченко.

За його словами, основне завдання російських диверсантів - у першу чергу виявити розташування Сил оборони України, а також проводити різні заходи, в тому числі мінування місцевості для того, щоб уразити наших захисників.

Російські ДРГ

Зазначимо, що ворожі диверсанти періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію. Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях.

Так, 21 липня російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути на територію Чернігівської та Сумської областей. Однак спроби були невдалими.

А 25 червня російські військові намагались поникнути на території Сумської області, однак через відпір ЗСУ зазнали втрат та відступили.