У двох найдорожчих областях України падають ціни на оренду квартир

На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоча оренда впала на 7,6% до 11 769 гривень. У листопаді ціна знизилася на 0,5%.

Львівська область на другому місці. Вартість оренди з початку року впала на 11,7% до 10 413 гривень. У листопаді вартість знизилася на 2,3%.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 37,4% до 9 891 гривні.

У Києві оренда з початку року подорожчала на 9,8% до 9 580 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди зростає в західних і деяких центральних областях України. Найнижчі ціни в прифронтових регіонах - Херсонській (2 928 гривень), Миколаївській (3 694 гривень) і Запорізькій (3 720 гривень) областях.

Ціни на житло

Як повідомляло РБК-Україна, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала в 2,1 раза.

За 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6 605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%. На початку 2024 року на перше місце знову вийшла Львівська область, однак потім знову опустилася на друге місце.

Ситуація на ринку

Раніше в НБУ заявили, що оренда житла дорожчає у 2024 році. Орендну ставку підвищують, зокрема в знятому житлі. Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегмента ринку в Києві. Нині середня вартість квартири в столиці еквівалентна десяти рокам її оренди.