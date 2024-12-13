В двух самых дорогих областях Украины падают цены на аренду квартир

На первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область, хотя аренда упала на 7,6% до 11 769 гривен. В ноябре цена снизилась на 0,5%.

Львовская область на втором месте. Стоимость аренды с начала года упала на 11,7% до 10 413 гривен. В ноябре стоимость снизилась на 2,3%

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 37,4% до 9 891 гривны.

В Киеве аренда с начала года подорожала на 9,8% до 9 580 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды растет в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены в прифронтовых регионах - Херсонской (2 928 гривен), Николаевской (3 694 гривен) и Запорожской (3 720 гривен) областях.

Цены на жилье

Как сообщало РБК-Украина, в 2022 году аренда 1-комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. После начала войны на первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.

За 2023 год средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 15,9% до 6 605 гривен. На первое место вышла Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2%. В начале 2024 года на первое место снова вышла Львовская область, однако затем снова опустилась на второе место.

Ситуация на рынке

Ранее в НБУ заявили, что аренда жилья дорожает в 2024 году. Арендную ставку повышают, в том числе в снятом жилье. Соотношение цен и аренды колеблется вокруг долгосрочного среднего, что свидетельствует о стабилизации вторичного сегмента рынка в Киеве. В настоящее время средняя стоимость квартиры в столице эквивалентна десяти годам ее аренды.