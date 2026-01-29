До двох мільйонів гривень на житло: хто і коли зможе отримати ваучери

Хто може отримати житловий ваучер

Перший етап програми охоплює внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій, а також людей з інвалідністю внаслідок війни.

Загалом заявки надійшли з 23 областей України та Києва. Найбільше звернень зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях і столиці — від 2 до понад 4 тисяч у кожному регіоні.

Як подати заявку та перевірити статус

Подати заявку на житловий ваучер можна через мобільний застосунок "Дія". Там же заявники можуть перевірити статус розгляду або отримати повідомлення про рішення комісії.

Наразі в регіонах, зокрема й у Києві, працюють близько 1200 спеціальних комісій, які розглядають звернення. Вони вже ухвалили майже 4 500 позитивних рішень.

Коли почнуть виплачувати кошти

Фінансування програми планують розпочати наприкінці лютого. Після цього люди, які отримали позитивне рішення комісії, зможуть скористатися житловими ваучерами.

Щойно з’явиться можливість бронювати кошти, кожного заявника проінформують окремо.

Житловий ваучер передбачає надання до 2 млн гривень. Ці кошти можна використати для купівлі житла, інвестування в його будівництво або для сплати першого внеску за іпотекою.

Чому можуть відмовити

Усі подані заявки вже пройшли верифікацію Міністерством фінансів України. Водночас рекомендації Мінфіну не є автоматичною підставою для відмови.

Відмовити в отриманні ваучера можуть виключно у двох випадках:

якщо заяву подала людина, яка не має права на отримання допомоги або відповідних повноважень;

якщо в заяві виявили недостовірні дані.

Остаточне рішення в кожному випадку ухвалює комісія в громаді.

У Міністерстві зазначають, що лише близько 5% заяв тимчасово не можуть бути розглянуті через відсутність комісій у деяких громадах. Також на швидкість роботи, зокрема у Києві, впливала безпекова ситуація та відключення електроенергії через російські обстріли.