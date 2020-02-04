ru
ua

Двое военных получили ранения на Донбассе

Новости » Происшествия   

Один военный получил боевую травму, другой был ранен под обстрелами

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 3 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации получил ранение один украинский военный. Еще один получил боевую трамву, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник в течение суток 12 раз нарушал режим прекращения огня, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Четыре обстрела зафиксировали неподалеку Павлополя, один рядом с Опытним, два - в районе Авдеевки, один вблизи Песков, два рядом с Новотошковским, по одному неподалеку Орехового и в районе населенного пункта Новолуганское.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - отметили в ООС.

Напомним, днем 3 февраля сообщалось об одном раненом военном в результате обстрелов со стороны боевиков.

Также 2 февраля, на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое украинских защитников, еще один военнослужащий получил боевую травму.

На Донбассе при обстреле погибла боевой медик Сделка по продаже клиники "Борис" полностью закрыта, - Радуцкий
Читать все новости