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На Донбассе 12 обстрелов за сутки, трое военных ранены

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 07:14
На Донбассе 12 обстрелов за сутки, трое военных ранены
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики использовали запрещенное Минском оружие

За прошедшие сутки, 2 февраля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий получил боевое поражение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, активность боевиков зафиксирована в районе Песков, Лебединского, Васильковки, Луганского, Крымского, Новотошковского, Гладосового.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения. Вчера, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, в субботу, 1 февраля, на Донбассе, в результате обстрелов один украинский военный погиб и один получил ранения. Еще один военнослужащий Объединенных сил пострадал в результате подрыва на взрывчатке.

РБК-Украина писало, что в субботу, 1 февраля, в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб боевой медик.

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