Двоє військових дістали поранення на Донбасі

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби, 3 лютого, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації дістав поранення один український військовий. Ще один дістав бойову трамву, передає прес-центр ООС.

Зазначається, що противник протягом доби 12 разів порушував режим припинення вогню, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Чотири обстріли зафіксовано неподалік Павлополя, один поруч з Опитним, два в районі Авдіївки, один поблизу Пісків, два поруч з Новотошківським, по одному неподалік Оріхового та у районі населеного пункту Новолуганське.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, удень 3 лютого повідомлялося про одного пораненого військового в результаті обстрілів з боку бойовиків.

Також 2 лютого, на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали двоє українських захисників, ще один військовослужбовець отримав бойову поразку.