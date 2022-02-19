Двоє вбитих та троє поранених: Зеленський про наслідки обстрілів бойовиків на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки сьогоднішніх обстрілів бойовиків на Донбасі. Він повідомив про двох загиблих та трьох поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час Мюнхенської конференції.
"Щоправда, не знаю як вони зможуть пояснити свої дії двом вбитим і трьом пораненим сьогодні в Україні солдатам. А головне трьом дівчаткам з Києва. Одній 10, другій 6, третій - всього рік. Сьогодні вони лишилися без батька. О 6-й годині ранку за Центральноєвропейським часом", - розповів він.
За його словами, сьогодні під час обстрілу загинув український розвідник, капітан Антон Сидоров.
"Коли український розвідник, капітан Антон Сидоров, загинув внаслідок обстрілу з артилерійської зброї, що заборонена мінськими угодами. Я не знаю, про що саме він подумав у останню мить свого життя. Він точно не розумів, яка адженда потрібна комусь для зустрічі щоб закінчити війну. Але він точно знає відповідь на питання, яке я озвучив на початку. Він точно знає - хто з нас бреше?" - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зробив заяву на тлі загострення ситуації на Донбасі. Він наголосив, що Україна хоче миру.
Додамо, РБК-Україна стежить за тим, що відбувається сьогодні на Донбасі