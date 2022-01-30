Двое суток на Донбассе сохранялась "тишина"

В субботу, 29 января, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"За прошедшие сутки, 29 января, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщается, по состоянию на 7:00 нарушений "тишины" также не было.
Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 28 января.
Напомним, в течение суток 27 января боевики России дважды нарушили режим прекращения огня.
При этом 25 января в результате обстрелов на Донбассе были ранены двое украинских военных.