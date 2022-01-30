RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дві доби на Донбасі зберігалася "тиша"

Автор: Артур Родивилов

У суботу, 29 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"За минулу добу, 29 січня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляється, станом на 7:00 порушень "тиші" також не було.

Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 28 січня.

Нагадаємо, протягом доби 27 січня бойовики Росії двічі порушили режим припинення вогню.

При цьому 25 січня унаслідок обстрілів на Донбасі були поранені двоє українських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС