Дві доби на Донбасі зберігалася "тиша"

У суботу, 29 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.
"За минулу добу, 29 січня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Крім того, як повідомляється, станом на 7:00 порушень "тиші" також не було.
Зазначимо, що на Донбасі обстріли не фіксуються з 28 січня.
Нагадаємо, протягом доби 27 січня бойовики Росії двічі порушили режим припинення вогню.
При цьому 25 січня унаслідок обстрілів на Донбасі були поранені двоє українських військових.