ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Двоє суддів Верховного Суду пішли у відставку

Новость на русском →
Вівторок 21 лютого 2023 21:00
Двоє суддів Верховного Суду пішли у відставку Фото: Верховний Суд Украъни (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Верховному Суді пішли у відставку суддя Касаційного господарського суду Людмила Стратієнко та суддя Касаційного кримінального суду Тетяна Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

"21 лютого 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду у Касаційному господарському суді Людмили Стратієнко та судді Касаційного кримінального суду Тетяни Шевченко у зв’язку з поданням ними заяви про відставку", - йдеться у повідомленні.

Двоє суддів Верховного Суду пішли у відставку

Зазначено, що вони були призначені на посади суддів Верховного Суду у листопаді 2017 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика палата Верховного суду 15 лютого прийняла рішення у справі за позовом Олександра Дубілета, яке робить неможливим повернення націоналізованого у 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку