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Двое судей Верховного Суда ушли в отставку

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Вторник 21 февраля 2023 21:00
Двое судей Верховного Суда ушли в отставку Фото: Верховный Суд Украины (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Верховном Суде ушли в отставку судья Кассационного хозяйственного суда Людмила Стратиенко и судья Кассационного уголовного суда Татьяна Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

"21 февраля 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко и судьи Кассационного уголовного суда Татьяны Шевченко в связи с подачей заявления об отставке", - говорится в сообщении.

Двое судей Верховного Суда ушли в отставку

Отмечено, что они были назначены на должности судей Верховного Суда в ноябре 2017 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Большая палата Верховного суда 15 февраля приняла решение по делу по иску Александра Дубилета, делающего невозможным возвращение национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим владельцам.

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