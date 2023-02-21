Двое судей Верховного Суда ушли в отставку
В Верховном Суде ушли в отставку судья Кассационного хозяйственного суда Людмила Стратиенко и судья Кассационного уголовного суда Татьяна Шевченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.
"21 февраля 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко и судьи Кассационного уголовного суда Татьяны Шевченко в связи с подачей заявления об отставке", - говорится в сообщении.
Отмечено, что они были назначены на должности судей Верховного Суда в ноябре 2017 года.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Большая палата Верховного суда 15 февраля приняла решение по делу по иску Александра Дубилета, делающего невозможным возвращение национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим владельцам.
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