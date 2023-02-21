Двое судей Верховного Суда ушли в отставку

В Верховном Суде ушли в отставку судья Кассационного хозяйственного суда Людмила Стратиенко и судья Кассационного уголовного суда Татьяна Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

"21 февраля 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко и судьи Кассационного уголовного суда Татьяны Шевченко в связи с подачей заявления об отставке", - говорится в сообщении.

Отмечено, что они были назначены на должности судей Верховного Суда в ноябре 2017 года.