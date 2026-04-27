Двоє працівників СБУ вимагали хабар у бізнесмена, їх взяли на "гарячому"

20:30 27.04.2026 Пн
1 хв
Гроші вимагали за закриття кримінальної справи проти підприємця та його фірми
aimg Марія Науменко
Фото: НАБУ викрило працівників СБУ на хабарі в 110 тисяч доларів (Getty Images)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили начальника слідчого відділу управління СБУ в Полтавській області та його підлеглого на хабарі.

За даними слідства, посадовці діяли через посередника - адвоката. Вони вимагали у підприємця 110 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

Фігурантів затримали "на гарячому" під час отримання другого траншу хабаря у розмірі 55 тисяч доларів.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Корупція в СБУ

Раніше у Рівненській області правоохоронці викрили ще одну корупційну схему за участі посадовців СБУ. Двох заступників начальників обласних управлінь підозрюють у вимаганні 620 тисяч доларів у представника бурштинового бізнесу за закриття кримінального провадження.

Фігурантів затримали під час передачі частини хабаря - понад 270 тисяч доларів. Їм інкримінують отримання неправомірної вигоди, що передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Більше по темі:
НАБУКорупція