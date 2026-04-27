Двое работников СБУ требовали взятку у бизнесмена, их взяли на "горячем"

По данным следствия, чиновники действовали через посредника - адвоката. Они требовали у предпринимателя 110 тысяч долларов за заключение соглашения о признании виновности и прекращение уголовного преследования его компании.

Фигурантов задержали "на горячем" во время получения второго транша взятки в размере 55 тысяч долларов.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Коррупция в СБУ

Ранее в Ровенской области правоохранители разоблачили еще одну коррупционную схему с участием должностных лиц СБУ. Двух заместителей начальников областных управлений подозревают в вымогательстве 620 тысяч долларов у представителя янтарного бизнеса за закрытие уголовного производства.