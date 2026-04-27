Двое работников СБУ требовали взятку у бизнесмена, их взяли на "горячем"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили начальника следственного отдела управления СБУ в Полтавской области и его подчиненного на взятке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
По данным следствия, чиновники действовали через посредника - адвоката. Они требовали у предпринимателя 110 тысяч долларов за заключение соглашения о признании виновности и прекращение уголовного преследования его компании.
Фигурантов задержали "на горячем" во время получения второго транша взятки в размере 55 тысяч долларов.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Ранее в Ровенской области правоохранители разоблачили еще одну коррупционную схему с участием должностных лиц СБУ. Двух заместителей начальников областных управлений подозревают в вымогательстве 620 тысяч долларов у представителя янтарного бизнеса за закрытие уголовного производства.
Фигурантов задержали во время передачи части взятки - более 270 тысяч долларов. Им инкриминируют получение неправомерной выгоды, что предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается.