Двое работников СБУ требовали взятку у бизнесмена, их взяли на "горячем"

27.04.2026
1 мин
Деньги требовали за закрытие уголовного дела против предпринимателя и его фирмы
Мария Науменко
Фото: НАБУ разоблачило работников СБУ на взятке в 110 тысяч долларов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили начальника следственного отдела управления СБУ в Полтавской области и его подчиненного на взятке.

По данным следствия, чиновники действовали через посредника - адвоката. Они требовали у предпринимателя 110 тысяч долларов за заключение соглашения о признании виновности и прекращение уголовного преследования его компании.

Фигурантов задержали "на горячем" во время получения второго транша взятки в размере 55 тысяч долларов.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Коррупция в СБУ

Ранее в Ровенской области правоохранители разоблачили еще одну коррупционную схему с участием должностных лиц СБУ. Двух заместителей начальников областных управлений подозревают в вымогательстве 620 тысяч долларов у представителя янтарного бизнеса за закрытие уголовного производства.

Фигурантов задержали во время передачи части взятки - более 270 тысяч долларов. Им инкриминируют получение неправомерной выгоды, что предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

