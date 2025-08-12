Двоє помічників Кім Чен Ина таємно відвідали Пекін у липні, - Кyodo

Як пише видання, їх візити до Китаю не висвітлювались у державних ЗМІ КНДР - це доволі нетипова практика. Адже ці посадовці часто супроводжують Кім Чен Ина під час його інспекцій будівельних об’єктів у Північній Кореї.

У Кyodo ввжають, що такі візити свідчать про те, що економічні контакти між Пекіном і Пхеньяном поступово нормалізуються, попри припущення про можливе загострення двосторонніх відносин через поглиблення військової співпраці Північної Кореї з Росією.

Варто зауважити, що Китай є найближчим і найвпливовішим економічним союзником КНДР. Однак взаємні візити високопосадовців останнім часом відбувались досить рідко.

Зокрема, ще до того, як Кім Чен Ин відправив війська на війну Росії проти України, з'явилися ознаки того, що Китай незадоволений поглибленням зв'язків його режиму з Москвою.

За інформацією джерел видання, помічники, які відвідали КНР - це Кім Бок Нам, високопоставлений військовий офіцер та командир бригади, а також неназваний високопоставлений посадовець правлячої Трудової партії Кореї. Вони перебували у китайській столиці чотири дні - з 12 липня.

Детальний маршрут їх перебування в Китаї залишається невідомим.