Двоє окупантів після обміну знову потрапили у полон, - Лубінець

Двоє громадян Росії поаторно потрапили у полон до українських військових після того, як відбувся обмін.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінеця в ефірі національного телемарафону.
За його словами, полонених звати Олександр Фоменко і Руслан Вальяшин. Раніше вони вже були в полоні і їх було повернуто до Росії в обмін на українців.
" Кого вони повертають - одразу відправляють на фронт. Ми вважаємо, що це показник того, що там шалене недоукомплектування живою силою", - розповів Лубінець.
Омбудсмен зауважив, що вести перемовини щодо обміну з державою-агресором тяжко. Однак цей процес рухається.
"Також очікуємо скоро позитивних новин", - підсумував Лубінець.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни вигадали нову тактику, за допомогою якої зможуть затягувати обмін військовополонених.
Нагадаємо, що 4 лютого Україна повернула з російського полону ще 116 людей. Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.
Загалом серед повернутих захисників - двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
Також Україні вдалося повернути тіло одного нашого загиблого воїна та тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців.
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