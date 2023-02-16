Двое оккупантов после обмена снова попали в плен, - Лубинец

По его словам, пленных зовут Александр Фоменко и Руслан Вальяшин. Ранее они уже были в плену и были возвращены в Россию в обмен на украинцев.

"Кого они возвращают - сразу отправляют на фронт. Мы считаем, что это показатель того, что там безумное недоукомплектование живой силой", - рассказал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что вести переговоры по обмену с государством-агрессором тяжело. Однако этот процесс двигается.

"Также ожидаем скоро положительных новостей", - подытожил Лубинец.