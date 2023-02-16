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Двое оккупантов после обмена снова попали в плен, - Лубинец

Фото: двое оккупантов после обмена снова попали в плен (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Два гражданина России поаторно попали в плен к украинским военным после того, как состоялся обмен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

По его словам, пленных зовут Александр Фоменко и Руслан Вальяшин. Ранее они уже были в плену и были возвращены в Россию в обмен на украинцев.

"Кого они возвращают - сразу отправляют на фронт. Мы считаем, что это показатель того, что там безумное недоукомплектование живой силой", - рассказал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что вести переговоры по обмену с государством-агрессором тяжело. Однако этот процесс двигается.

"Также ожидаем скоро положительных новостей", - подытожил Лубинец.

Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне придумали новую тактику, с помощью которой смогут затягивать обмен военнопленных.

Напомним, что 4 февраля Украина вернула из российского плена еще 116 человек. В их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои.

В общей сложности среди возвращенных защитников - двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

Также Украине удалось вернуть тело одного нашего погибшего воина и тела погибших иностранных добровольцев.

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ПленныйОбмен пленнымиДмитрий Лубинец