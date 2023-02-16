Двое оккупантов после обмена снова попали в плен, - Лубинец
Два гражданина России поаторно попали в плен к украинским военным после того, как состоялся обмен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.
По его словам, пленных зовут Александр Фоменко и Руслан Вальяшин. Ранее они уже были в плену и были возвращены в Россию в обмен на украинцев.
"Кого они возвращают - сразу отправляют на фронт. Мы считаем, что это показатель того, что там безумное недоукомплектование живой силой", - рассказал Лубинец.
Омбудсмен отметил, что вести переговоры по обмену с государством-агрессором тяжело. Однако этот процесс двигается.
"Также ожидаем скоро положительных новостей", - подытожил Лубинец.
Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне придумали новую тактику, с помощью которой смогут затягивать обмен военнопленных.
Напомним, что 4 февраля Украина вернула из российского плена еще 116 человек. В их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои.
В общей сложности среди возвращенных защитников - двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.
Также Украине удалось вернуть тело одного нашего погибшего воина и тела погибших иностранных добровольцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.